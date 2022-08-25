Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети



СПАСИБО АТОМЩИКАМ, ЧТО В ТАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСТИЛИ АВАРИИ.



💩ПОЗОР - РОСАТОМУ💩



https://t.me/nikopoldpua/3339

СПАСИБО АТОМЩИКАМ, ЧТО В ТАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСТИЛИ АВАРИИ.💩ПОЗОР - РОСАТОМУ💩

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