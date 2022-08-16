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Пообіді російська армія знову обстріляла Нікополь


Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії. 

Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений.

У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці. 

Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя!

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