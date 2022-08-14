Ось як у Facebook буває! Група "Мій Нікополь" відключено без можливості відновлення!

Понад 20 тисяч користувачів, багаторічна робота адмінів – відключена на радість Кацапам! Скарги на групу вирушали із завидною регулярністю і ось результат.
Що ми здобули? - Безцінний досвід!
Нагадуємо інші наші ресурси:
Оф. сайт "Мій Нікополь" - http://city-nikopol.com.ua
Група в Facebook "Доброго вечора, ми з Нікополя!" - https://www.facebook.com/groups/nikopol2022
Група в Telegram "Доброго вечора, ми з Нікополя!" - https://t.me/nikopoldpua
Канал на Ютуб - https://www.youtube.com/c/ВікторАртеменко
Сторінка в Instagram - https://www.instagram.com/artemenko9966/?hl=ua
Сторінка у Twitter - https://twitter.com/CityNikopol