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Продолжаем серию очерков о российских военных преступниках: Полковник РФ Клименко родом из Украины

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