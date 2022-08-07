Продолжаем серию очерков о российских военных преступниках: Полковник РФ Клименко родом из Украины
Доброго дня друзья. Продолжаем серию очерков о российских военных преступниках в Украине. И наши сегодняшние герои полковник Клименко В.В. командир 7-й военной базы ВС РФ и его начальник штаба полковник Рогалев В.А. Вот эти добрые лица, необремененные печатью интеллекта. полковник Клименко
полковник Рогалев
Сделаю отступление. Вчера сообщество волонтеров OSINT-Бджоли (рекомендую вступить и выжигать орков информнапалмом!) выпустило небольшую заметку о Клименко. Это связано с тем, что в ходе нашего расследования, выяснилось, что он этнический украинец. Журналисты в погоне за хайпом, подхватили заметку с ошибочно понятой геолокацией полковника. И в результате поселили его в Энергодаре. Рядом с героем нашего прошлого материала, ядерным террористом генералом Васильевым. Вот эти веселые ребята.
Только один паблик выдал достоверную информацию, телеграм канал Доброго вечора ми з Нікополя. Поэтому советую подписаться. Там следят за качеством материала. Остальные как дети малые. Вроде глянешь, солидные издания, а по сути разгоняли вчера фейк. Потом удивляются что на каналах сепаратистов вас собзывают фейкометами. Другой раз вижу справедливо. Проверять информацию не пробовали, господа журналисты? Да, полковник Клименко, бродит со своими подразделениями на юге, на левобережье. Подразделения 7-й военной базы, фиксировались в районе Энергодар - Пологи - В. Белозерка - Мелитополь. И перехваты это подтверждают и пленные. Но кто прописал этого полкана в Энергодаре? Отечественные хайпометы. Я бы присмотрелся к качеству материалов, тех изданий что на картинке выше. Ребятки или расслабились или .... ???
А Клименко сейчас зашхерился где то в уютной, тихой гостиничке, например в Мелитополе? Где нибудь поближе к гражданским. Так оно как то спокойней. И место тихое, и отходить при случае есть варианты, и не прилетит злой Химарс. Сидит и ржет над идиотами, принимающими информацию на веру. Поэтому включайте головы господа! Очень советую.
Итак, ближе к телу, как говаривал старик Мопасан. Доблестный полковник Клименко Вадим Владимирович. Что нам о нем известно.
КЛИМЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Дата народження 30.09.1970 Код ЄДРПОУ 2584014597 Відомі адреси - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. ПОКРОВСЬКИЙ р-н Т ПРОСЯНА ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА 11 41 243 М. СЕВАСТОПОЛЬ М.СЕВАСТОПОЛЬ ВУЛ. БУХТА КОЗАЧА 20 48 411346; м. Севастополь, бухта Казача, буд. 20, кв. 48 Все. На этом заканчивается украинская часть биографии полковника. И привет русский мир. Но я бы обратил внимание на крымскую часть биографии полковника и вот почему. В информации о нем вчера проскакивало о семье полковника, живущей в Украине. Почитал я комментарии в наших пабликах. Там примерно так.
Я понимаю никопольчан. Сидя под Градами, трудно сохранить радость жизни и веру в хорошее. Но хочется спросить, а вы ребята уверены, что с таким вот багажом, нас сильно ждут в Европе? Что пухленький немецкий бюргер сидит и мечтает о ТАКИХ соседях? Ну ну. 😀 Но виноваты в этом не люди, сидящие под обстрелами. В этом виноваты т.н. лидеры мнений. Вот эти все издания, разгонявшие вчера хайп. Да, УНИАН и Инсайдер UA??? Мало того что забыли поставить ссылку на первоисточник, так еще и действовали тупо по принципу УКРАЛ - СКОПИРОВАЛ - ВСТАВИЛ - ПЕРЕВРАЛ.
И там ведь было не все из расследования о полковнике. Дам вам часть биографии Клименко, о которой ОСИНТ-Бджолы не упомянули, а каналы типа ИнсайдерUA и знать не могли, потому что хайпоносы не проводят расследований, они больше по плагиату. Итак: "Отдых в военном санатории КЧФ "Ялта" с семьей казался ему неземным раем. Клименко не был в отпуске два года. Плюс накопившиеся "боевые". Словом, "белая" полоса отдыха после долгой "черной" получилась не такой уж короткой. Однако и она не смогла компенсировать напряжение, копившееся в семье не один год. Наряды, извечные командировки, в том числе в "горячие регионы", учения, нескончаемые тренировки - все это почти не оставляло времени для нормальной семейной жизни. И неудивительно, что семейный союз офицера дал трещину. Не велика ли жертва ради военной карьеры?" Теперь понятно? Он бросил жену и маленьких детей, ради карьеры. Вряд ли сын полковника испытывает к папе такие уж теплые чувства. Все еще думаете парень виновен? Хочется привезти его в Никополь и положить под Грады? Или данное событие выглядит теперь как то иначе?
Поэтому совет - включайте головы. Война на дворе, а у нас все по старому. Не думая. Ату его! Виновен! Оптом. Невзирая. И это результат того, как работают наши т.н. журналисты. Там не знал, тут умолчал, где то слегка подрихтовал информацию. В итоге родил фейк. А пипл хавает.
И потом, ваши истерики в пабликах, это именно то, чего добивается вовочка путин. Недовольства. И лучше нашей властью. Орки почему то думают, что могут навести на никопольчан ужас. Это от незнания нашей истории и нашей ментальности. Они ведь из паралельной реальности. Им по ящику 20 лет вкручивают другую историю.
Думаете чувак, нажимающий кнопку пуск у Града, слышал о крае пяти сечей или о том что тут махновские края? Что тут вольница была всегда и у нас малость недолюбливали ЛЮБУЮ власть? Да он ни ухом ни рылом. Он тупой баран, тупо выполняющий приказ.
Так может хватит истерить? Пора вспомнить кто МЫ и через какую задницу мамы рожали этих орков. Разница большая. Поэтому выматерились. Сцепили зубы. И делаем свое. А если у кого много энергии, можно сходить к волонтерам, вяжущим маскировочные сети. Или помочь теробороне. Там найдут куда применить ваш адреналин.
На этом все о делах наших скорбных. Просто накипело. Вернемся к полковнику Клименко. Итак, даю то, о чем наши хайпометы ни ухом ни рылом.
Бросив семью, Клименко весь ушел в военную карьеру. Дальневосточная часть биографии полковника.
• Клименко Вадим ВладимировичАдреса регистрации: • Камчатский, Край Камчатский, Г. Петропавловск-Камчатский, Ул. Лукашевского, Дом 6Документы: • Серия, номер: 3015546749Выдан: Отдел Уфмс России По Камчатскому Краю В Г. Петропавловске-Камчатском 20.10.2015Черные береты с Камчатки https://mptaifun.ru/blog/chjornye_berety_iz_kraja_vulkanov/2015-12-07-488 А дальше начинается самая боевая, после Чечни, Абхазская часть биографии. Полковника переводят в:
7-я военная база, в/ч 09332 (Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута) 49-й армии Южного военного округа РФ, начала формироваться с 2009 года, после российского вторжения в Грузию в 2008 году. База сформирована на основе 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады. Эта база припачкивается войной на Донбасе. По расследованию Информнапалма ее подразделения чаще всего фиксировались в Украине, начиная с 2014 года. А поскольку Википедия считает что наш полковник стал на хозяйство с 2021 года. То именно с этого времени можно считать что Клименко начал гадить своей Родине.
В быту Клименко оказался на редкость честным и скромным. Сволочь, а честный. За некоторыми полканами такой финансовый шлейф тянется, что ой. Вонь прямо. Да здравствует рассеянская коррупция. В этом плане нам повезло с противником. Разворовали армию, нам и легче. А этот гад честным оказался. Кроме старенькой Нивы ничего за душой.
• Клименко Вадим ВладимировичДата рождения: 30.09.1970 (51)Адреса регистрации:• Москва Садовая-Спасская Д.3 Корп.2 Кв.1305Машина├ ПТС: 63КВ006451├ VIN: XTA21213011572175├ Модель: ВАЗ 21213 Нива├ Цвет: СИНИЙ├ Мощность (л/с): 76├ ФИО: КЛИМЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ├ Год рождения: 30.09.1970└Номер: С 655 РЕ рег 99└ Субъект: г. МоскваТелефон - 79689099026 старый номер, актуальность 2015 г Может кто захочет из земляков брякнуть? Былое вспомнить ::))) А московская прописка это в федеральном заведении. Квартирного типа комнатушки, в убитой гостинице Минобороны эрэфии.
Погорячился полкан, когда снаряды в своего сына метал. Похоже этот парень единственное доказательство того, что Клименко вообще на этом свете существовал. Ведь помрет и кто за него вспомнит? А на могилке прибраться? А некому. Ты бы подумал, полковник, если читаешь?
Кстати я может и зря на полкана клевещу тут. Судя по видео чуть ниже, допрос пленного о настроениях во вверенных полковнику частях, может он очень нужный нам чувак? Если у солдат все упало, а полкан собирается рубиться до последего русского солдата, то ...... 😀
А что ему, проклятому хохлу, те русские? Так их, Клименко. До последнего. Москалі кляті. Они нас 300 лет гнобили. Есть у тебя шанс положить их в количестве тебе подчиненном. И не стесняйся. Родина тебя не забудет. После войны. Памятник. В Просяной. Из золота. В виде унитаза. Обещаю!
А с другой стороны, кто знает. Может я сейчас выбалтываю нашу военную тайну. Завтра прийдут контрики и спросят, что же ты гад, нам такого агента спалил? За агента подумалось потому, что смертность во вверенных полковнику подразделениях, начала стремительно расти. С чьей бы это легкой руки?
Кстати информацию о том что Клименко сам, лично, командует убийцами своих земляков нам дал пленный орк. Слава богу что у нас есть ВСУ и генерал Залужный. Хлопцы постарались. Цельный майор. И даже разговаривать умеет. Но какой то грустный. Дурашка. Счастья своего не понимает. Ведь теперь с гарантией - жить будет.
Кстати унылый, по военному образованию оказался, как и герой предыдущего очерка, генерал Васильев, из РХБ. Т.е. радио-хим защита. Не исключено что вместе гадили на АЭС. Думаю его на эту тему поспрашивают подробней. Нежно и вдумчиво.
Но спасибо ему. Про начальника штаба 7-й я лично вообще ничего не знал. Ну теперь то. С Клименко закончили. За полковника Рогалева начали. И тут все просто. Он обычный дебил. 😀
Немного сухих фактов про нашего деда мороза:
Рогалев Владимир Александрович 04.10.1971 Паспорт: серия 4616, номер 438392 , выдан Миграционный Пункт № 6 Межрайонный Отдел Уфмс России По Московской Области В Городском Округе Подольск 24.01.2017;Рогалев Владимир Александрович Дата рождения: 04.10.1971 Пасспорт: серия 8103, номер 610669 , выдан Овд Октябрьского Р-На Г. Улан-Удэ Республики Бурятия 27.05.2003; • Рогалев Владимир АлександровичДата рождения: 04.10.1971Адреса регистрации:• Ставропольский, Край Ставропольский, Г. Ставрополь, Комната 239Документы:• Серия, номер: 4616-438392Выдан: Миграционный Пункт № 6 Межрайонный Отдел Уфмс России По Московской Области В Городском Округе Подольск 24.01.2017 Рогалев Владимир АлександровичДата рождения: 04.10.1971Адреса регистрации:• Ставропольский, Край Ставропольский, Г. Ставрополь, Комната 239Документы:• Серия, номер: 8103610669Выдан: Овд Октябрьского Р-На Г. Улан-Удэ Республики Бурятия 27.05.2003 Рогалев Владимир АлександровичДата рождения: 04.10.1971Найденные номера телефонов:• 79298267933 А дебил он потому что узнать про него столько, сколько он сам про себя разболтал, я бы не смог. Вот учат их контрики, профилактические беседы проводят, не ходи в соцсети Вова. А Вова покивал, выматерился, жахнул водовки и ..... в Одноклассники. Конфетка а не орк!
Плюс дотошно заполненый профиль с друзьями, родней и что важно - сослуживцами. Которые тоже идиоты, в комментах под фотками столько наболтали, что я во-первых здорово пополнил свою коллекцию личного состава 7-й военной базы. А во-вторых чуть больше понял с того что наболтал с пьяну генерал Васильев. В его соплях были только имена, чуть реже фамилии, в основном позывные. Были. Теперь эти пробелы заполнены. По 7-й ВБ уж точно. 😀 Ну что делать? Ты дебил Вова! Дебил. А Васильев болтливый дебил. А два дебила это .... прекрасно.
И немного лирики. Семья дебила.
Социальные сети и короткая биография дебила. https://vk.com/id69454840 Военная служба Войсковая часть: 21005 74 ББР (Бешанные псы!)Россия, 2007–2010 Войсковая часть:32364 Россия, 1992–2005 Моб. телефон:89236021013 Доп. телефон:83845154921
https://ok.ru/profile/319220139241/Рогалев Владимир Александрович 04.10.1971 Окончил вуз - НВВКУ (ВИ) (Ф) ВУНЦ СВ "ОА ВС РФ", Новосибирское Высшее Военное Командное Училище (Военный Институт) (филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (бывш. НВВПОУ, НВОКУ, НВИ) с 1988 по 1992 Общевойсковой факультет с 1988 по 1992 Окончил школу 2 школа с 1978 по 1988 Армия: Служит в воинской части - 7 Военная база (в/ч 09332) с 2013 года Служил в воинской части - 4 ВОЕННАЯ БАЗА в/ч 66431 с 2012 по 2013 Служил в воинской части - 74 омсбр с 2007 по 2012 Служил в воинской части - 11 ОДШБР с 1992 по 2005
В общем не буду утомлять вас скучными подробностями. Поверьте на слово. Вова дебил. Как такого можно поставить начальником штаба, я не понимаю. Это ведь чувак, который планирует операции. До последнего солдата, до последнего патрона. Носка, цельсия на градусе, ручейка на пути следования. И пр и пр. И этим всем занимается клинический идиот. Ну не знаю. Спасибо тебе Кужугетович за это. Присылай еще! Такие нам нужны.
Как Вову занесло в наши края, помогло понять судебное решение, из закрытых материалов надо признаться. Но когда нас останавливали такие мелочи 😀
Вова у нас из ипотечных туристов. Людей привычно испортил квартирный вопрос. Ну а поскольку Вова дебил, то он .... судился с родным минобороны за квартирку. При их порядках, сколько поклонников он себе этим нажил. Ведь отсудил же паразит.
Поэтому Вова еще и залетчик. Из прокаженных. Думаю у него в округе много кто с облегчением вздохнет, когда ВСУ ликвидируют эту гемороидальную шишку. Поэтому пузырь с вас, орки. Потому что Вове скоро пушной зверек.
Ну и по мелочи:
Вторая жена Рогалёва Елена Г. 67 гр??? чуть постарше Вовы будет 😀 охомутала зараза, попутала нашего мальчугана!
Рогалева Елена ГеннадьевнаДата рождения: 09.06.1967 (55). Пасспорт: серия 3712, номер 490811 , выдан Отдел Уфмс России По Курганской Обл. В Г. Шадринске И Шадринском Р-Не 17.07.2012; Рогалева Елена Геннадьевна Дата рождения: 09.06.1967(55) Адреса регистрации: • Курганская, Обл. Курганская, Г. Шадринск, Пер. Красный, Дом 1, Квартира 7 Документы: • Серия, номер: 3712490811 Выдан: Отдел Уфмс России По Курганской Обл. В Г. Шадринске И Шадринском Р-Не 17.07.2012
Дочь Рогалева Татьяна Владимировна - https://ok.ru/profile/509028734865 9 апреля 2003 - 19 лет Дочь Рогалева Татьяна Владимировна Дата рождения: 09.04.2003(19) Найденные номера телефонов:• 79163511344 - 79154484075 - 79236051037 E-Mail • rogaleva.tatiana@yandex.ru • lena-rogaleva67@yandex.ru Адреса регистрации:• Подольск Московская Обл, Генерала Смирнова 3 Кв 154
Кстати, у дочери это именно та квартира, за которую Вова бодался с родным министерством. Ну хоть хатынка сиротке останется, когда мы Вову угомоним.
На этом заканчиваю. Не то что бы устал, но подташнивает уже от этих физиономий. А сколько их еще будет.
А вы друзья, если хотите жечь орков Информнапалмом, то вам сюда https://t.me/osintbees подскажем, научим и разом до перемоги.