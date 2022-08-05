Уродженець Дніпропетровщини нині обстрілює рідну область

Командиром підрозділів 7-ї військової бази російської армії, які зараз базуються в районі Енергодар-Пологи-В. Білозірка-Мелітополь, виявився етнічний українець Вадим Клименко.
Мова йде про т.з 7-у військову базу (в/ч 09332) рф, місце дислокації – м. Гудаута, Абхазія. Командир - полковник Клименко Вадим Володимирович (рос. Клименко Вадим Владимирович), 30.09.1970, уродженець смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області. За нашими даними, його колишня дружина, син та донька досі мешкають в Україні, але це не заважає йому особисто давати вказівки обстрілювати міста України.
Слід зауважити, що до лав російської армії він потрапив не у 2014 році, а набагато раніше. Вже у 1999 р. він відзначився на війні у Чечні у складі бригади морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу у 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. Має звання «герой росії».
Додаткова інформація про цього зрадника (росйською):
Адреса регистрации: г. москва, ул. Садовая-Спасская, д.3, корп.2, к.1305 (общежитие Минобороны); Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 6. Паспорт рф 3015 546749 выдан Отдел Уфмс россии по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 20.10.2015.
Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя!