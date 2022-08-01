Правоохоронці викрили ексзаступника голови Дніпропетровської обласної держадміністрації у торгівлі гуманітарною допомогою

Про це у понеділок, 1 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора.Вступивши до місцевої тероборони, зловмисник залишився у тилу, де зайнявся збутом бронежилетів та інших засобів індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги для українських захисників.Колишнього чиновника було затримано безпосередньо під час спроби збуту чергової партії спорядження.Відповідно до ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України, йому загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.Оперативні новини Нікополя та району на Telegram каналі "Доброго вечора, ми з Нікополя!"