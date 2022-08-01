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Правоохоронці викрили ексзаступника голови Дніпропетровської обласної держадміністрації у торгівлі гуманітарною допомогою

Про це у понеділок, 1 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора.


Вступивши до місцевої тероборони, зловмисник залишився у тилу, де зайнявся збутом бронежилетів та інших засобів індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги для українських захисників.

Колишнього чиновника було затримано безпосередньо під час спроби збуту чергової партії спорядження.

Відповідно до ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України, йому загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.

Джерело: nv.ua

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