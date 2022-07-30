Для ГААГИ и для тех кто говорит что расияне обстреливают военные объекты в Никополе (кам.нар.наблюдения)



Для ГААГИ и тех кто говорит что расияне обстреливают военные объекты в Никополе



Для ГААГИ и тех кто говорит что расияне обстреливают военные объекты в Никополе

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую