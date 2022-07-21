У Нікополі новий керівник поліції

Сьогодні, 25 липня, заступник начальника - начальник слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Олег Сліпчук представив особовому складу Нікопольського районного управління поліції нового керівника – полковника поліції Ігоря Вараву.
До призначення на посаду очільник поліції Нікопольщини обіймав посаду начальника Синельниківського РУП. Ігор Варава подякував керівництву ГУНП за надану довіру та приступив до виконання своїх посадових обов’язків. https://t.me/nikopoldpua/2587
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