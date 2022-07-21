У Нікополі новий керівник поліції

Сьогодні, 25 липня, заступник начальника - начальник слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Олег Сліпчук представив особовому складу Нікопольського районного управління поліції нового керівника – полковника поліції Ігоря Вараву.До призначення на посаду очільник поліції Нікопольщини обіймав посаду начальника Синельниківського РУП.Ігор Варава подякував керівництву ГУНП за надану довіру та приступив до виконання своїх посадових обов’язків.