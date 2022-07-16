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Нікополь, Покров - з Вами!


Ворог не тільки обстрілює наші міста, намагається зламати нас морально, дистабілізувати зсередини, посіяти паніку й зневіру.
Сьогодні активно впроваджується у маси, що Нікополь хочуть здати, нібито висунуто якісь ультиматуми…

Олександр Саюк, тримайся, не звертай уваги на провокаторів.

Нікопольчани – без паніки!

Нікополь – козацьке місто, вистоїмо!

Аби дійти до Нікополя, не забувайте, попереду треба пройти Покров.

А щодо десанту, який «нібито висадиться», буде він годувати раків.
Ще в березні зрадники вихвалялися зайти на Нікопольщину…не склалося і не складеться.

Ми на своїй землі! 
Вони можуть обстрілювати  нас ракетами, але не зламають нашого духу!
Нікополь, Покров - з Вами!

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