Увага, відсьогодні комендантська година розпочинається о 21.00

❗️Відповідно до розпорядження голови Нікопольської районної військової адміністрації від 16 липня 2022р.:☝🏻Починаючи від сьогодні, на території Нікопольського району (в тому числі й у м.Нікополь) запроваджується комендантська година - з 21:00 до 5:00.⛔️ На період дії комендантської години забороняється перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без відповідних перепусток.❌ Під час дії комендантської години припиняється рух громадського транспорту без відповідних дозволів