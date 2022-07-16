Увага, відсьогодні комендантська година розпочинається о 21.00
❗️Відповідно до розпорядження голови Нікопольської районної військової адміністрації від 16 липня 2022р.:
☝🏻Починаючи від сьогодні, на території Нікопольського району (в тому числі й у м.Нікополь) запроваджується комендантська година - з 21:00 до 5:00.
⛔️ На період дії комендантської години забороняється перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без відповідних перепусток.
❌ Під час дії комендантської години припиняється рух громадського транспорту без відповідних дозволів
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