🔵Двоє людей загинули від ворожих обстрілів "Градами" у Нікополі. Їхні тіла дістали рятувальники з-під завалів будинку. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомив т.в.о начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.🔵«Ще одна поранена жінка зараз у лікарні. Вона у стані середньої тяжкості», – зазначив Сергій Ковтонюк.Нагадаємо, вранці агресор випустив 53 ракети по житлових кварталах Нікополя. Бив з "Градів". Пошкоджено 12 п`ятиповерхівок, 13 приватних будинків, А будівля ПТУ, медзаклади, промислове підприємство, водовід.Ворог влучив і по Марганецькій громаді. Там пошкоджено 9 приватних будинків та лінію електромереж. Людей не зачепило.