ВСІ НОВИНИ:

Двоє людей загинули від ворожих обстрілів "Градами" у Нікополі

🔵Двоє людей загинули від ворожих обстрілів "Градами" у Нікополі. Їхні тіла дістали рятувальники з-під завалів будинку. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомив т.в.о начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. 

🔵«Ще одна поранена жінка зараз у лікарні. Вона у стані середньої тяжкості», – зазначив Сергій Ковтонюк. 
Нагадаємо, вранці агресор випустив 53 ракети по житлових кварталах Нікополя. Бив з "Градів". Пошкоджено 12 п`ятиповерхівок, 13 приватних будинків, А будівля ПТУ, медзаклади, промислове підприємство, водовід.
Ворог влучив і по Марганецькій громаді. Там пошкоджено 9 приватних будинків та лінію електромереж. Людей не зачепило.

Доброго вечора, ми з Нікополя!





 Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.