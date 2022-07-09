У Нікопольському районі виявлено 11 воронок від «Градів»

❗️У Нікопольському районі виявлено 11 воронок від «Градів»Напередодні ввечері агресор наніс удари по Нікопольському району. Поблизу Червоногригорівки рятувальники знайшли воронки від «Градів».Поліція та рятувальники завершили обстежувати території Нікопольського району після ворожих обстрілів.Поблизу Червоногрігорівки на відкритій місцевості залишились 11 воронок. Поруч - безпечні уламки від «Градів».На щастя, людей не зачепило.Повідомляє ДСНС