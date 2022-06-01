Старший судовий експерт Дніпропетровського

науково-дослідного експертно-криміналістичного

центру МВС України О.О. Сюмар

Незважаючи на складний час, експерти Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру вітають колег з Днем судового експерта, бо саме 04 липня 2009 року Указом Президента України від 10 червня 2009 року № 424/2009 в Україні встановлено професійне свято - День судового експерта.Судові експерти ведуть свою боротьбу з ворогом на своєму фронті. У співпраці з іншими правоохоронними відомствами та фахівцями воєнних злочинів вони виявляють, документують, фіксують, досліджують та аналізують воєнні злочини та звірства. Збирати доказову базу потрібно так, щоб потім ці докази були використані у кримінальних процесах.Бо одна справа говорити про те, що це російські війська вчинили, а зовсім інша справа, зібрати доказову базу так, щоб ці докази дали можливість встановити вину та притягти до відповідальності винних в українських та міжнародних судових інстанціях.Цікаво що, саме 4 липня 1913 року у місті Києві при прокурорі Київської палати, підпорядкованого на той час Міністерству юстиції, було створено Кабінет науково-судової експертизи, який в подальшому реорганізовано в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. На початку своєї діяльності штат Кабінету складав лише 4 працівники, якими проводились експертизи за чотирма експертними напрямками.Судові експерти несуть велику відповідальність перед Законом, і ми знаємо, що саме ми НЕ МАЄМО ПРАВА НА ПОМИЛКУ!Все буде Україна!