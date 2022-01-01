На Дніпропетровщині судитимуть організоване злочинне угруповання за заволодіння 2,4 млн грн коштами фінустанов

Викрили учасників організованої злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції разом зі слідчими відділення поліції №5 Дніпровського райуправління поліції.Фігуранти в газетах і мережі Інтернет розміщували оголошення про прийом на роботу. Надалі отримували від громадян необхідні документи та укладали з ними фіктивні трудові договори з усіма анкетними та іншими даними. Потім на підставі отриманої інформації онлайн оформлювали на потерпілих позики у різних фінустановах. Поліцейські отримали докази їхньої причетності до 48 епізодів злочинної діяльності на загальну суму 2,4 млн грн.У грудні 2021 року поліцейські припинили діяльність угруповання та затримали її учасників.Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням з Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра скеровано до Жовтневого районного суду. П’ятьом учасникам організованої злочинної групи інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.За скоєне може загрожувати від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.