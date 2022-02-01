Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

3 червня, п’ятниця, закінчується робочий тиждень. За день в нас все спокійно, надзвичайних ситуацій не було, Нікополь і вся інфраструктура працює в штатному режимі.На початку лунатиме довгий гудок до 12 хвилин, в кінці короткий гудок до 2 хвилин. Впродовж тривоги ви повинні контролювати ситуацію через телеграм, або вайбер канали «Нікополь. Оперативна інформація», на радіо «Ностальжі» та через інші каналам сповіщення населення.Якщо це буде влаштовувати усіх жителів міста, не буде скарг на те, що мешканці потребують дії сирени від початку до кінця тривоги, ми залишимо новий графік й надалі.Завдяки нашим військовим в межах доріг біля Нікополя та Нікопольського району російських військ немає. Бажаю вам гарного вечора, спокійної ночі.Все буде Україна!