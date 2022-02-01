ВСІ НОВИНИ:

Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

3 червня, п’ятниця, закінчується робочий тиждень. За день в нас все спокійно, надзвичайних ситуацій не було, Нікополь і вся інфраструктура працює в штатному режимі.
Звертаю вашу увагу на те, що з 4 червня, суботи, з 12:00 ми розпочнемо вмикати сирени по новому графіку. Вони будуть означати лише початок і кінець повітряної тривоги. 
На початку лунатиме довгий гудок до 12 хвилин, в кінці короткий гудок до 2 хвилин. Впродовж тривоги ви повинні контролювати ситуацію через телеграм, або вайбер канали «Нікополь. Оперативна інформація», на радіо «Ностальжі» та через інші каналам сповіщення населення. 
Якщо це буде влаштовувати усіх жителів міста, не буде скарг на те, що мешканці потребують дії сирени від початку до кінця тривоги, ми залишимо новий графік й надалі.
Завдяки нашим військовим в межах доріг біля Нікополя та Нікопольського району російських військ немає. Бажаю вам гарного вечора, спокійної ночі.
Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.