Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці! З Днем вишиванки!

19 травня, четвер. Ніч в нас пройшла спокійно, надзвичайних ситуацій не траплялось. Всі служби та інфраструктура Нікополя продовжують працювати у штатному режимі.Сьогодні ми відзначаємо День вишиванки. З початком активної фази війни з російською федерацією проти України є багато прикладів коли люди ніколи не розмовляли українською, ніколи не носили вишиванку, але сьогодні дивлячись на те як країна робить спротив та як українці об’єдналися, багато людей змінили свої звички. Вони перейшли на українську мову та почали одягати вишиванку, вона є символом нашої волі, історії. Тому прошу вас сьогодні підтримати День вишиванки.Завдяки нашим військовим в межах доріг біля Нікополя та району російських військ немає, ситуація стабільна. Бажаю вам гарного робочого дня. Якщо почуєте сирену обовʼязково прийміть всі необхідні заходи безпеки.Все буде Україна!З Днем вишиванки!