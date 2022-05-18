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У Нікополі провели навчальний семінар по тактичній медицині

У Нікополі провели навчальний семінар по тактичній медицині (відео)

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