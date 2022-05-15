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Колектив редакції газети «Мій Нікополь» щиро вітає Оксану Зеленяк з Днем Народження!


Від імені колективу редакції газети «Мій Нікополь» З Днем Народження хочу привітати вірного друга та помічника Оксану Зеленяк, яка вже понад тринадцять років жодного разу не підвела і не боялася труднощів у різні часи. А це, погодьтеся, багато чого означає.

Оксано, бажаю, щоб у твоєму житті переважали лише яскраві кольори! Насолоджуйся кожною миттю, цінуй те, що маєш, але при цьому завжди прагни до нових цілей! Нехай удача та успіх супроводжують тебе і на роботі, і в особистому житті! І щоб у нас усіх було більше причин усміхатися якнайчастіше!


PS. Окреме вітання просив передати друг та помічник Амбуль Канзас: - Приєднуюсь до привітань, а від себе хочу лише додати що якщо я не слухаюсь не думай погано, я все одно тебе люблю!


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