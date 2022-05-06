Українців закликають бути особливо уважними до сигналів тривоги 8-9 травня

До Дня Перемоги підвищується ризик масованих обстрілів українських міст та селищ.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.«Закликаємо напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години», - йдеться в повідомленні.