Українців закликають бути особливо уважними до сигналів тривоги 8-9 травня
До Дня Перемоги підвищується ризик масованих обстрілів українських міст та селищ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
«Закликаємо напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години», - йдеться в повідомленні.
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