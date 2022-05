Звернення до президента США від Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО

Об'єднання дружин і матерів

бійців учасників АТО

Україна, м.Київ вул. Гарматна буд.31





Президенту Сполучених Штатів Америки

Dear President of the United States of America

Сполучені Штати Америки є країною, для якої демократія і свобода слова є найбільшими цінностями. Такою ж країною є Україна — саме за демократію, за свободу, за цінності західного світу — українці сьогодні воюють на своїй території. В дитинстві ми захоплювалися американськими фільмами, де морські котики рятують людей від свавілля диктаторів, де президенти захищають нації. Сьогодні це стало реальністю — ви допомагаєте українцям, а українці борються за безпеку вільного світу.

Але демократією і свободами часто користуються дикатори й тоталітарні режими. Саме так впродовж років росіяни вживлювали в західні країни свій порядок денний — про погану демократію, про слабку Україну, про нацистів у владі. Сьогодні весь світ переконався, що ситуація є абсолютно протилежною — українці є сильні, українці захищають демократію, і серед українців надзвичайно мало прихильників правих ідеологій.

На жаль, до сьогоднішнього часу в західних медіа існують нав’язані стереотипи, і на основі них часто накладаються обмеження на інформування про події в Україні. Для прикладу, компанія МЕТА досі накладає вето на згадування українського полку Азов, оскільки впродовж років російські пропагандисти нав’язували думку, що цей полк дотримується правих поглядів.

Але українські вояки, які сьогодні героїчно знаходяться під нескінченним артилерійським вогнем і бомбами в Маріуполі — полк Азов — ніколи, ніколи! — не був правим, лівим, чи іншої ідеології. Це українські військові, задача яких — захищати країну, як морські котики захищають США.

“Ми ніколи не були прихильниками жодних ідеологій, в тому числі правих. Ми є прихильниками демократії, свободи кожного, і ми радо приймаємо до своїх лав представників всіх націй і рас — за умови, що вони теж будуть битися за демократію”— Андрій Білецький, засновник полку “Азов”.

Пане Президент, ми, представники України, просимо вас використати свій авторитет, свою прихильність демократії, свою відданість свободами людини — і допомогти нам публічно закликати інформаційні медіа та корпорації (Facebook, Instagram, etc) позбутися пропагандистських кліше щодо українських військових та вилучити їх зі списків блокування. Через численні заборони ми не можемо інформувати світ про події, що відбуваються, не можемо згадувати певних слів (наприклад, назву підрозділу “Азов”), не можемо скористатися найприроднішою свободою — свободою слова. Водночас цю свободу спотворює один з найбільш тоталітарних режимів в історії — режим Володимира Путіна.



Також ми просимо Вас допомогти військовому гарнізону Маріуполя і посприяти процесу “екстракції” зі супроводом ваших найкращих військових. Бо лише справжні герої можуть рятувати героїв!



Ми віримо, що славетна операція “Дюнкерк”, відома як “Динамо” у 1940, є можливою і для 21 сторіччя та мріємо побачити високий професіоналізм об'єднаних міжнародних сил, щоб врятувати поранених та виснажених постійними бомбардуваннями героїв Маріуполя! Певні, що ця майстерна військова операція увійде у світову історію та надихатиме прийдешні покоління!



God save America!! Слава Україні!