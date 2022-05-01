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Россия готовит провокации в непризнанном Приднестровье на майские праздники, — разведка

По данным ГУР, На территории «ПМР» напечатан большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года (да да, газета из будущего). В тексте рассказывается о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин» и есть просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого в России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии "Приднестровья".

Так как газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд ужасных провокаций в "ПМР" и обвинить в них Украину и Запад.

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