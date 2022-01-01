Победоносные Фейки рассии поражают своей тупостью

Паника и истерика приграничных городов на рассии по поводу каких то взрывов и тп. сопровождается и роликами с победоносными действиями рассийской армии и их приемников, только немного не договаривают детали.
Так например в телеграмм канале города Курска 20 апреля сего года вышел ролик где рашисты якобы взяли в плен Украинских воинов, под видео пишут: "Появились ужасающие кадры ВСУ, которые попали в плен к войскам ДНР. У них начали отрезать уши и шевроны с флагом, засовывая в рот. "
Думаю рассиян не смущает снег в апреле, как и тот же сюжет на ютуб датирован 21 01 2015, но почему же не упомянули что персонаж издевающийся над пленными на камеру, он же гиви, он же михаил толстых еще в 2017 году отправился готовить площадку для известного концерта кобзона. Хороший пример для подражания.
Как то так. Это еще раз подтверждает что рассияне всегда врут, но что б так тупо
Видео по ссылке: https://youtu.be/gMPf20fomLQ