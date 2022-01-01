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ПК "Днепровский" передали на фронт тепловизор

Далеко не впервые Птицекомплекс "Днепровский" оказывает поддержку ВСУ.
Сегодня был передан на фронт новый тепловизор, своему коллеге Тарану Андрею Анатольевичу, который еще совсем недавно работал на предприятии в должности  зам главного энергетика, а сейчас стоит на защите Украины.
 
Главный инженер Ясак Анатолий Анатольевич, говорит: "На деньги собранные сотрудниками птицекомплекса, мы приобрели тепловизор для нужд ВСУ. Сегодня данный прибор мы отправляем по назначению, на адесс получателя он будет помогать бороться с фашизмом. Наш зам главного энергетика Таран Андрей Анатольевич сейчас находится на передовой и этот тепловизор для его подразделения. Андрей Анатольевич Вам Удачи! Нам всем мирного неба, здоровья, благополучия. И дай Вам Бог  везения что б бить нашего врага "

Передаст прибор от работников птицефабрики на передок Всеволод Павленко

фото: Александр Косенко

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