ПК "Днепровский" передали на фронт тепловизор

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Далеко не впервые Птицекомплекс "Днепровский" оказывает поддержку ВСУ.Сегодня был передан на фронт новый тепловизор, своему коллеге Тарану Андрею Анатольевичу, который еще совсем недавно работал на предприятии в должности зам главного энергетика, а сейчас стоит на защите Украины.Главный инженер Ясак Анатолий Анатольевич, говорит: "На деньги собранные сотрудниками птицекомплекса, мы приобрели тепловизор для нужд ВСУ. Сегодня данный прибор мы отправляем по назначению, на адесс получателя он будет помогать бороться с фашизмом. Наш зам главного энергетика Таран Андрей Анатольевич сейчас находится на передовой и этот тепловизор для его подразделения. Андрей Анатольевич Вам Удачи! Нам всем мирного неба, здоровья, благополучия. И дай Вам Бог везения что б бить нашего врага "Передаст прибор от работников птицефабрики на передок Всеволод Павленко