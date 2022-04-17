КРЫМСКИЙ МОСТ УНИЧТОЖАТ? («Кремлёвская табакерка»)

Мы спросили у двух генералов из Генштаба ВС РФ, насколько серьезными могут быть угрозы украинцев. Оказалось, что очень.«Крымский мост – крайне непростая цель, он прекрасно защищен. Но это не значит, что его нельзя разрушить. Крейсер «Москва» тоже был защищен, а украинцы смогли его потопить, еще и украинским оружием (да-да, мы проверили, это были ракеты «Нептун»). Поэтому говорить о том, что мост невозможно разрушить, я бы не стал», - сказал один из наших собеседников.Второй генерал опасается, что Украина получит от Запада оружие, которым можно будет «достать» Крымский мост.«Мы сейчас в ах*е от того, как США и другие страны дают Украине оружие. И мы же не знаем, что именно дают, но на фронте потом это все ощущаем. Может так получиться, что они не просто Крымский мост достанут, может быть такое, что нам ответить будет нечем. Украинцы ведь все больше наших ракет сбивают, например. ту же "Москву" достали. Это серьезная проблема», - рассказал военный.По его словам, президент Владимир Путин в курсе проблемы, но «пока вряд ли понимает, что с этим делать. И очень по этому поводу паникует, ведь Крымский мост – его гордость».