Філатов про оборону Дніпра, Коломойського і Петровського та де зупиниться Путін

Мер Дніпра Борис Філатов за свою політичну кар'єру вже вдруге стикається з війною та обороною безпосередньо. У 2014 році після призначення Ігоря Коломойського на посаду голови ОДА Дніпропетровської області Філатов став одним із заступників олігарха.Тоді область, через географічні особливості та злагоджену роботу команди дніпровських бізнесменів, стала форпостом, що відокремлює війну від мирної частини українських територій.Сьогодні через вісім років війни на Донбасі після лютневогоповномасштабного вторгнення Росії у Дніпра знову стратегічне значення.Однак цього разу Росія виступила одразу по трьох напрямках: з півночі, півдня та сходу.Як готується Дніпро, які військові сценарії розвитку подійрозглядаються у місті та хто з олігархів допомагає в обороні?