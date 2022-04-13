Атака на крейсер "Москва" войдёт в историю как одна из самых дерзких успешных операций в военно-морской истории

Артур Вельф

Западные военные эксперты в Твиттере реконструировали украинскую атаку на крейсер "Москва". Как они сами пишут, если их реконструкция верна, то она войдёт в историю как одна из самых дерзких успешных операций в военно-морской истории. А от себя добавлю, что эта операция восхищает тем, как ум, точный расчёт и внимание к деталям могут победить грубую силу, какой бы мощной она ни была.Ракетный крейсер "Москва" - это корабль прикрытия надводной и/или прибрежной сухопутной группировок. У него есть противокорабельные крылатые ракеты дальностью до 1000 км, которые могут поражать как надводные корабли, так и опасные сухопутные цели. У него есть системы борьбы с подводными лодками (для Чёрного моря, очевидно, неактуальная). И главное - у него есть очень мощная система ПВО, способная поражать воздушные цели и ракеты в радиусе до 150 км.Соответственно, для уничтожения крейсера нужно было придумать, как преодолеть его систему ПВО, которой он прикрывает не только другие корабли и/или сухопутные группировки, но и сам себя.Система ПВО крейсера "Москва" трёхуровневая. Самая дальнобойная - это С-300 "Форт". Она может поражать цели на дальности до 150 км и на высоте до 27 км. Второй эшелон обороны - это аналоги сухопутного зенитно-ракетного комплекса "Оса" с ракетами SA-8, которые поражают цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км. И третий эшелон обороны - это автоматические шестиствольные 30-миллиметровые пушки, которые расстреливают с небольшой дистанции воздушные цели и ракеты, прорвавшиеся через первые два эшелона.Но, чтобы сбить цель, сначала нужно её засечь, а потом - сопровождать, наводя на неё ракеты. Для этого ракетный крейсер "Москва" был оснащён двумя радарными системами: "Волна" (фотография №1) и "Восход" (фотография №2). И вот тут украинские разработчики операции и нашли уязвимости, использование которых и позволило ракетам успешно преодолеть систему ПВО крейсера и пустить его ко дну.Система дальнего радиолокационного обнаружения "Волна" - это главная система усопшего крейсера. Она занимается наведением ракет С-300. У неё неплохое разрешение, она далеко видит, но при этом у неё есть один недостаток: её угол обзора 180º. А значит, чтобы она не засекла подлетающие ракеты, нужно, чтобы она внимательно "смотрела" в другую сторону. Поэтому "в другой стороне" летал беспилотник "Байрактар". Он летал на такой высоте и на таком отдалении от крейсера, чтобы его нельзя было сбить системами второго и третьего эшелонов ПВО "Москвы", а "достать" до него можно было только ракетами С-300. А поскольку этими ракетами управляет "Волна", то она гарантированно была занята "Байрактаром" и в другие стороны не смотрела. Вероятно, в операции было задействовано 2 "Байрактара", чтобы в случае сбития одного из них, второй мог продолжить отвлекать "Волну".Радарная система "Восход" имеет обзор 360º, но она постарше и её разрешение похуже, чем у "Волны". Именно поэтому атака была проведена в штормовую погоду (шторм достигал 7 баллов, а высота волн была более 2 метров). Из-за таких волн "Восход" не смог "разглядеть" ракеты, которые сливались с верхушками волн.Штормовая погода позволила также скрыть выдвижение противокорабельного комплекса на позиции. Если бы выдвижение комплекса было засечено россиянами, то экипаж "Москвы" был бы настороже и операция могла сорваться. Хотя, с другой стороны, "Байрактарам" в условиях шторма летать было, конечно, тяжелее.Шторм в эту ночь действительно был, 7 баллов, но на следующий день, когда "Москву" пытались тащить, он стих до 1,5 баллаЕщё добавлю, что, судя по публикации Цензор.Нет, атака на "Москву" была не первым боевым применением противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". До этой атаки "Нептун" под Одессой стрелял по фрегату "Адмирал Эссен". В последний момент фрегату удалось заметить ракету и повредить её пушечным огнём, поэтому она взорвалась немножко не долетев до корабля и повредив его не так сильно, как хотелось бы. Видимо, из этой атаки были сделаны необходимые выводы, и операция по уничтожению "Москвы" была продумана так, чтобы шансов у "Москвы" уже не было.