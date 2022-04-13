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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

20 квітня, середа. Вночі надзвичайних ситуацій не траплялось. Всі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штатному режимі. 

Завдяки нашим військовим в межах доріг поруч з Нікополем та районом техніки й сил ворога немає. Бажаю вам продуктивного робочого дня! 

Не нехтуйте сигналами тривоги! Почувши сирену перейдіть в укриття. Бережіть своє життя та здоров’я.

Все буде Україна!

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