Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
20 квітня, середа. Вночі надзвичайних ситуацій не траплялось. Всі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штатному режимі.
Завдяки нашим військовим в межах доріг поруч з Нікополем та районом техніки й сил ворога немає. Бажаю вам продуктивного робочого дня!
Не нехтуйте сигналами тривоги! Почувши сирену перейдіть в укриття. Бережіть своє життя та здоров’я.
Все буде Україна!
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