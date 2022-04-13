Адреси храмів Української Церкви в місті Нікополі
Адреси храмів Української Церкви в місті Нікополі:
- Храм святого праведного Петра Калнишевського (вул. Кармелюка, 4, навпроти ТЦ «Billa», зупинка ЦУМ).
- Свято-Покровский козацький храм, (вул. Пилипа Орлика, 2) зупинка «Енергонадзор» автобусу №1.
- Свято – Троїцький храм вул. Володимира Ємця (Сєрова, 23) за районною лікарнею.
- Храм на честь преподобного Іоанна Дамаскіна за адресою вул. Лапинська, 47-а (навпроти ЛДЦ).
Телефон для координат: 068 678 23 21 (ігумен Меркурій)
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