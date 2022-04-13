ВСІ НОВИНИ:

Адреси храмів Української Церкви в місті Нікополі


Адреси храмів Української Церкви в місті Нікополі:
  • Храм святого праведного Петра Калнишевського (вул. Кармелюка, 4, навпроти ТЦ «Billa», зупинка ЦУМ).
  • Свято-Покровский козацький храм, (вул. Пилипа Орлика, 2) зупинка «Енергонадзор» автобусу №1.  
  • Свято – Троїцький храм вул. Володимира Ємця (Сєрова, 23) за районною лікарнею. 
  • Храм на честь преподобного Іоанна Дамаскіна за адресою вул. Лапинська, 47-а (навпроти ЛДЦ). 
Телефон для координат: 068 678 23 21 (ігумен Меркурій)

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.