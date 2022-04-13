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Адреси храмів Української Церкви в місті Нікополі:Телефон для координат: 068 678 23 21 (ігумен Меркурій)

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