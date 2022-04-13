ВСІ НОВИНИ:

Олександр Саюк:Доброго вечора, нікопольці!

Вівторок, 19 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 

Сьогодні після робочої наради вийшло розпорядження Нікопольської районної військової адміністрації про забезпечення порядку у Нікопольському районі під час святкування Великодня. Ми опублікуємо це розпорядження, але хочу сказати від себе: з 22:00 23 квітня до 5:00 24 квітня буде діяти комендантська година. Знаходитись на вулиці в цей час заборонено. 

Вуличне освітлення вмикатись не буде. Служби у храмах проходитимуть до 21:00 23 квітня та з 6:00 24 квітня. Особливу увагу звертаю на недопущення вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. Правоохоронні органи будуть працювати у посиленому режимі.
 
Завдяки нашим військовим, які міцно боронять державу, в межах доріг біля міста та району ворожих військ й техніки немає. Бажаю всім гарного вечора та спокійної ночі!

Нагадую, якщо ви почули сирену, відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких! 

Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.