Олександр Саюк:Доброго вечора, нікопольці!

Вівторок, 19 квітня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Сьогодні після робочої наради вийшло розпорядження Нікопольської районної військової адміністрації про забезпечення порядку у Нікопольському районі під час святкування Великодня. Ми опублікуємо це розпорядження, але хочу сказати від себе: з 22:00 23 квітня до 5:00 24 квітня буде діяти комендантська година. Знаходитись на вулиці в цей час заборонено.Вуличне освітлення вмикатись не буде. Служби у храмах проходитимуть до 21:00 23 квітня та з 6:00 24 квітня. Особливу увагу звертаю на недопущення вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. Правоохоронні органи будуть працювати у посиленому режимі.Завдяки нашим військовим, які міцно боронять державу, в межах доріг біля міста та району ворожих військ й техніки немає. Бажаю всім гарного вечора та спокійної ночі!Нагадую, якщо ви почули сирену, відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких!Все буде Україна!