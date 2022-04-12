Правило двох стін у будинку може врятувати вам життя

Якщо ви почули повідомлення тривоги а добре обладнаний притулок знаходиться далеко – можна сховатись у будинку в критичний момент.Правило двох стін визначає безпечне приміщення в будинку, в якому можна втекти від пострілів і вибухів. Між людиною та вулицею має бути як мінімум дві стіни, а краще навіть більше. Перша стіна бере на себе силу вибуху - може зруйнуватися вікно або вся стіна. Друга стіна приймає він осколки.Таким чином, найбезпечнішим місцем у будинку є кімната за двома стінами від вулиці без вікон. Це може бути коридор, передпокій або ванна, якщо вона знаходиться усередині квартири. А найнебезпечніші кімнати – бічні. Також небезпечно на верхніх поверхах.Чи безпечно на сходових клітках – залежить від типу будинку. Монолітно-каркасні будинки мають сильні стіни та багато арматури, в них можна ховатися на сходовій клітці або у під'їзді. Але панельні будинки не такі стійкі.Не ставтеся недбало до повідомлень тривоги, відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких!