ВСІ НОВИНИ:

Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

19 квітня, вівторок. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось. Всі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штатному режимі. 

Ми продовжуємо приймати переселенців з регіонів країни, де тривають бойові дії. Вони отримують підтримку та всю необхідну допомогу. 

Завдяки нашим військовим, які міцно боронять нашу державу, в межах доріг біля міста та району ворожих військ та техніки немає. Бажаю всім гарного дня!

Нагадую, якщо ви почули сирену відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких! 

Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.