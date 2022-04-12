Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

19 квітня, вівторок. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось. Всі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штатному режимі.Ми продовжуємо приймати переселенців з регіонів країни, де тривають бойові дії. Вони отримують підтримку та всю необхідну допомогу.Завдяки нашим військовим, які міцно боронять нашу державу, в межах доріг біля міста та району ворожих військ та техніки немає. Бажаю всім гарного дня!Нагадую, якщо ви почули сирену відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких!Все буде Україна!