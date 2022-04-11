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В Нікополі облаштовано 218 укриттів


⚡️ Нагадуємо, що в Нікополі облаштовано 218 укриттів. 
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📑 Адреси усіх укриттів та контактні номери відповідальних осіб:
☎️ Якщо у вашому районі проживання є колективні підвали, адреси яких не внесені до списку найпростіших укриттів міста - просимо надавати інформацію про них на гарячу лінію Нікопольської міської ради:
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64

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