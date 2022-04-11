Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

18 квітня, понеділок, початок нового робочого тижня. Вночі надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Згідно з розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різніченка починаючи відсьогодні комендантська година скорочується і триватиме щодня з 22.00 до 5.00. Також додатково, у ніч з 23 на 24 квітня (під час святкування Великодня) комендантську годину скасовано. Цієї ночі для зручності жителів міста буде працювати вуличне освітлення та курсуватиме громадський транспорт.Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у регіоні. В межах доріг поруч з Нікополем та районом техніки та сил ворога немає. Бажаю вам продуктивного робочого дня! Не нехтуйте сигналами тривоги! Почувши сирену перейдіть в укриття. Бережіть своє життя та здоров’я.Все буде Україна!