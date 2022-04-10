Увага, провокація❗️
Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Як стало відомо, військові злочинці розсилають повідомлення, в яких просять завантажити файл із "інструкцією про те, як діяти у воєнний час".
Однак, наголошують у СБУ, це вірусна програма.
-Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює, – попереджає прес-служба СБУ.
Джерело: nikopoldpua