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Увага, провокація❗️

Увага, провокація❗️

Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення

Про це повідомили у Службі безпеки України.
Як стало відомо, військові злочинці розсилають повідомлення, в яких просять завантажити файл із "інструкцією про те, як діяти у воєнний час". 

Однак, наголошують у СБУ, це вірусна програма.
-Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює, – попереджає прес-служба СБУ.
Джерело: nikopoldpua

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