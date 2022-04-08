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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

14 квітня, четвер, день закінчується. Надзвичайних ситуацій у регіоні цього дня не було зафіксовано.Сьогодні ми провели в останню путь нашого земляка-героя Захара Кордополова. Слава Героям!

За останню добу Нікополь прийняв близько 300 переселенців з регіонів України, де тривають бойові дії: Харкова, Маріуполя, Донецької, Луганської, Херсонських областей. Вони отримали необхідну допомогу й підтримку.

Наші військові сумлінно виконують свої обов'язки, дуже їм за це вдячні. В межах доріг біля Нікополя та району немає техніки та сил ворога. Бажаю нас усім доброго вечора і спокійної ночі. 

Проте нагадую, що у випадку спрацювання сирени необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги! Бережіть життя та здоров’я, своє й рідних!

Все буде Україна!

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