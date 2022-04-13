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Москва горить. Поки що тільки корабель


Подробиці щодо ураження російського крейсера "Москва!

Нагадаємо:
⚡️ У російський крейсер “Москва” біля берегів Криму поцілили дві українські ракети "Нептун"

* Це саме той корабель, який наші захисники на острові Зміїному послали нах..й

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