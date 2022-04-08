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На засіданні сесії Нікопольської міської ради присвоєні звання «Почесного громадянина міста Нікополя»

13 квітня відбулось 19-те, позачергове, засідання сесії Нікопольської міської ради.
Першочергово міським головою було оголошено хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 
➖ Присвоєні звання «Почесного громадянина міста Нікополя» (посмертно) отримали родичі та близькі 5 нікопольців, які віддали свої життя за Україну. Ця війна забирає справжніх Героїв! Наша місія – закарбувати в історії та шанувати імена мужніх синів Нікопольщини. 
➡️ На порядку денному першими були питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нікополя» ще трьом полеглим воїнам-нікопольцям. Депутати підтримали дану пропозицію одноголосно.
Також "ЗА" були всі депутати у земельних питаннях та затвердженні змін до ряду міських програм.

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