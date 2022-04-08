На засіданні сесії Нікопольської міської ради присвоєні звання «Почесного громадянина міста Нікополя»

13 квітня відбулось 19-те, позачергове, засідання сесії Нікопольської міської ради.

Першочергово міським головою було оголошено хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Присвоєні звання «Почесного громадянина міста Нікополя» (посмертно) отримали родичі та близькі 5 нікопольців, які віддали свої життя за Україну. Ця війна забирає справжніх Героїв! Наша місія – закарбувати в історії та шанувати імена мужніх синів Нікопольщини. Присвоєні звання «Почесного громадянина міста Нікополя» (посмертно) отримали родичі та близькі 5 нікопольців, які віддали свої життя за Україну. Ця війна забирає справжніх Героїв! Наша місія – закарбувати в історії та шанувати імена мужніх синів Нікопольщини.

На порядку денному першими були питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нікополя» ще трьом полеглим воїнам-нікопольцям. Депутати підтримали дану пропозицію одноголосно. На порядку денному першими були питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нікополя» ще трьом полеглим воїнам-нікопольцям. Депутати підтримали дану пропозицію одноголосно.

Також "ЗА" були всі депутати у земельних питаннях та затвердженні змін до ряду міських програм.