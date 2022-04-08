Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
13 квітня, середа. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби міста працюють у штатному режимі.
Завдяки нашим військовим біля Нікополя та району в межах доріг ворожих військ немає. Бажаю усім гарного трудового дня!
Нагадую, про те, що існують знайомі всім правила безпеки. Тому почувши сирену відразу переходьте до укриття. Бережіть себе та близьких!
Все буде Україна!
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