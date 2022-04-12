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Президент Владимир Зеленский сообщил о «проведенной спецоперации благодаря СБУ». На опубликованном фото Виктор Медведчук

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