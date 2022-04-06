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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

12 квітня, вівторок, день закінчується. Надзвичайних ситуацій сьогодні у місті не було зафіксовано. Вся інфраструктура працює в штатному режимі.

Завдяки нашим військовим в Нікополі сьогодні спокійно. В межах доріг регіону ворожих військ немає. Ситуація стабільна.

Тож нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною. Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття.

Все буде Україна!

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