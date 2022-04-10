Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

12 квітня, вівторок. Вночі надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. До Нікополя прибули близько 2000 переселенців з міст, де йдуть активні бойові дії. І це тільки ті, хто офіційно зареєструвався. Їм надається вся необхідна перша гуманітарна допомога.Щодня мені телефонує багато людей з пропозиціями надати своє житло для переселенців. Вдячний нікопольцям та жителям району, які в такий складний час допомагають усім, хто цього потребує. Всі роблять ці вчинки від щирої душі, без фото-відеозвітів та селфі та піар-кампаній. Зі свого боку ми також всіляко їх підтримуємо та допомагаємо.Залишаю у цьому дописі свій номер телефону: (050) 362 17 50 та номер гарячої лінії соцзахисту, що ми створили спеціально для переселенців. Ви зможете отримати консультації з багатьох питань, таких як пошук житла, оформлення документів, отримання гуманітарної допомоги та ін.: 066 336 50 30Дякуючи військовим, які нас захищають в межах доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Тож бажаю вам гарного дня! Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття.Все буде Україна!