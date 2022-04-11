Російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину + Кадри для Гааги: Басурин прямо в ефірі російського телебачення заявляє про намір використовувати хімічну зброю в Маріуполі

Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.Про це повідомляє Азов на своєму телеграм каналі!А ось Кадри для Гааги: Басурин прямо в ефірі російського телебачення заявляє про намір використовувати хімічну зброю в МаріуполіРепортаж о ситуации в Мариуполе, прямо из самого города