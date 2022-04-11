Російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину + Кадри для Гааги: Басурин прямо в ефірі російського телебачення заявляє про намір використовувати хімічну зброю в Маріуполі
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
Про це повідомляє Азов на своєму телеграм каналі!
А ось Кадри для Гааги: Басурин прямо в ефірі російського телебачення заявляє про намір використовувати хімічну зброю в Маріуполі
Репортаж о ситуации в Мариуполе, прямо из самого города
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