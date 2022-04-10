Все більше вулиць Нікополя очищують від зимового змету та продовжують прибирати стихійні звалища на міському кладовищі

Сьогодні, 11 квітня, п’ять бригад КП «Міськавтодор-1» та шість одиниць спецтехніки продовжують очищати проїжджу частину доріг від посипального матеріалу, який використовували взимку. Сьогодні вони почали очищати бордюри на вул. Херсонській, та продовжують цю роботу на вул. П.Орлика і на вул. І. Мазепи. На вул. Б.Мозолевського вивозять змет, який зібрали раніше.

Бригада електриків ремонтує контролер світлофорного об’єкту на вул. Електрометалургів (біля загальноосвітньої школи № 6).

В очищенні доріг нашого міста активно беруть участь одразу два пилососи. Сьогодні вони працюють на проспекті Трубників, на вул. Преображенській і на вул. Шульгіна.

Працівники КП «Міське паркове господарство» прибирають гілля, яке залишилося після обрізки дерев, на території міської лікарні № 4.

Біля будинку № 7 на вул. Трубченка проводять санітарну обрізку дерев.

Також комунальники прибирають пожухлу траву на «червоній» алеї на проспекті Трубників.

Чотири бригади Паркового та чотири одиниці спецтехніки продовжують прибирати стихійні звалища на міському кладовищі. Це, в основному, пластикові квіти та вінки, від використання яких вже давно відмовилися в Європі.

На вул. Княжій (біля багатоповерхівки № 110) комунальники зносять аварійне дерево.