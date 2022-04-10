ВСЕ НОВОСТИ:

Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

11 квітня, понеділок, день закінчується. Надзвичайних ситуацій за день у місті не було зафіксовано. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви помітили у соцмережах новостворені сторінки з моїм ім’ям - це ФЕЙКИ, ігноруйте їх! У мене є лише три, офіційні сторінки:

1- https://www.instagram.com/oleksandrsayuk/
2 - https://www.facebook.com/oleksandrsayuk
3 - https://www.facebook.com/profile.php?id=100007306800538

Дякуючи військовим, які нас захищають в межах доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Сподіваюсь вечір має бути добрим, а ніч спокійною. 

Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття. Бережіть себе та близьких! 

Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.