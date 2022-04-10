Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

11 квітня, понеділок, день закінчується. Надзвичайних ситуацій за день у місті не було зафіксовано. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви помітили у соцмережах новостворені сторінки з моїм ім’ям - це ФЕЙКИ, ігноруйте їх! У мене є лише три, офіційні сторінки:
1- https://www.instagram.com/oleksandrsayuk/
2 - https://www.facebook.com/oleksandrsayuk
3 - https://www.facebook.com/profile.php?id=100007306800538
Дякуючи військовим, які нас захищають в межах доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Сподіваюсь вечір має бути добрим, а ніч спокійною.
Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття. Бережіть себе та близьких!
Все буде Україна!