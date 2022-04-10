Наступ на Дніпро відміняється! (Принаймні цього разу)

Сьогодні ввечері деякі ЗМІ та телеграм канали знов почали разганяти інфу, що ворог готовить напад на Дніпро.
Всі матеріали були із посиланням на The New York Times.
Такий висновок було зроблено в Пентагоні на підставі супутникових знімків, на яких видно, що сотні військових машин росії рухаються в бік Ізюма. І саме це дозволить агресору просунутися далі на схід і рухатися на Дніпро – як стратегічне місто.
Так от! Вже за декілька годин, як наші колеги почали розповсюджувати цю інформацію, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що саме ця колонна розбита ще в ніч на 10 квітня. Можете прочитати тут . Навіть ілюстрації збігаються.
Тож, шановні громадяни, довіряйте тим ЗМІ, які ретельно перевіряють інформацію та не сіють паніку.
Тримаємо оборону на інформаційному полі💪
Джерело: dniprooblcentr