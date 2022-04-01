Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

10 квітня, неділя, день закінчується. Надзвичайних ситуацій за день у місті не було зафіксовано. Маю дзвінки від незадоволених жителів міста, яким заважають часті сирени. Відповідаю: Нікополь географічно знаходиться на перехресті точок України, де на невеликій відстані тривають бойові дії, тому за наявності реальної повітряної загрози військові дають сигнал на вмикання сирен.Щодо пропозицій змінити систему сповіщення: від початку війни ми постійно вдосконалюємо сирени, щоб вони вмикалися оперативно і їх було чутно усім. Головне їх завдання - завчасно попередити людей, щоб вони встигли перейти в укриття та зберегли своє життя й життя близьких. Зрозуміло, що звуки сирени викликають певний дискомфорт, але краще відчувати його, ніж ризикувати життям нікопольців.Якщо сирена знаходиться впритул до вашого будинку та звучить надто гучно, звертайтесь на гарячі лінію міської ради, ми розглянемо варіанти зміни її місця розташування -0800 504 105, 056 669 60 61, 056 669 60 64.Не у всіх людей є смартфони, не всі з просоння будуть рахувати кількість гудків сирени, тому поки навколо тривають активні бойові дії, сирена продовжить працювати в наявному режимі - від початку і до кінця повітряної небезпеки. В Україні війна і ми не будемо обирати між комфортом та БЕЗПЕКОЮ людей!Завдяки нашим військовим в Нікополі сьогодні спокійно. В межах доріг регіону ворожих військ немає. Тож нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною. Залишимо негативні емоції для ворога та бережімо життя близьких. Почули сирену - перейдіть в укриття!Все буде Україна!