Редакционная статья в The Guardian упрекает НАТО в трусости и требует вмешаться в конфликт в Украине прямым военным участием

«Итак, вот некоторые из трудных решений, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть.
Во-первых, прямое вмешательство для создания безопасного убежища на западе Украины, где могут собираться перемещенные лица, а не бежать за границу. Заранее сообщите Москве о его местонахождении и границах. Дайте понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопутные силы, приглашенные Киевом.
Во-вторых, объявить неоккупированный город Одесса закрытым. Направьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и потребуйте от России прекращения обстрелов побережья, иначе столкнетесь с серьезными последствиями.
В-третьих, скажите Путину, что если его подразделения снова будут стрелять по мирным жителям, как в Краматорске, они будут считаться законными военными целями НАТО.
Четвертое: дайте Киеву истребители и танки.
Пятое: заблокируйте весь российский экспорт топлива»
Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11547