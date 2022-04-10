Редакционная статья в The Guardian упрекает НАТО в трусости и требует вмешаться в конфликт в Украине прямым военным участием



«Итак, вот некоторые из трудных решений, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть.



Во-первых, прямое вмешательство для создания безопасного убежища на западе Украины, где могут собираться перемещенные лица, а не бежать за границу. Заранее сообщите Москве о его местонахождении и границах. Дайте понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопутные силы, приглашенные Киевом.



Во-вторых, объявить неоккупированный город Одесса закрытым. Направьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и потребуйте от России прекращения обстрелов побережья, иначе столкнетесь с серьезными последствиями.



В-третьих, скажите Путину, что если его подразделения снова будут стрелять по мирным жителям, как в Краматорске, они будут считаться законными военными целями НАТО.



Четвертое: дайте Киеву истребители и танки.



Пятое: заблокируйте весь российский экспорт топлива»



Источник: «Итак, вот некоторые из трудных решений, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть.Во-первых, прямое вмешательство для создания безопасного убежища на западе Украины, где могут собираться перемещенные лица, а не бежать за границу. Заранее сообщите Москве о его местонахождении и границах. Дайте понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопутные силы, приглашенные Киевом.Во-вторых, объявить неоккупированный город Одесса закрытым. Направьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и потребуйте от России прекращения обстрелов побережья, иначе столкнетесь с серьезными последствиями.В-третьих, скажите Путину, что если его подразделения снова будут стрелять по мирным жителям, как в Краматорске, они будут считаться законными военными целями НАТО.Четвертое: дайте Киеву истребители и танки.Пятое: заблокируйте весь российский экспорт топлива»Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11547

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