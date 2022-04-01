7 прильотів у Дніпро протягом ночі та збитий безпілотник у Синельниківському районі

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів про ситуацію в області.«Надскладна ніч з неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області. 7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала. У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури. У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник», - написав на своїй сторінці у Facebook Микола Лукашук.Також він закликав мешканців області не ігнорувати сирени.«Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися. Але ми все відбудуємо. Вистоїмо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки», - написав Лукашук.