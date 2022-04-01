7 прильотів у Дніпро протягом ночі та збитий безпілотник у Синельниківському районі

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів про ситуацію в області.
«Надскладна ніч з неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області. 7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала. У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури. У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник», - написав на своїй сторінці у Facebook Микола Лукашук.
Також він закликав мешканців області не ігнорувати сирени.
«Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися. Але ми все відбудуємо. Вистоїмо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов’язково відповідатимуть за свої вчинки», - написав Лукашук.