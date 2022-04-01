Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

10 квітня, неділя. За цей період надзвичайних ситуацій не було зафіксовано. На жаль трапляються поодинокі недолугі випадки підпалу екосистем (сухостій, очерет). Тому якщо ви знаєте тих, хто вчиняє такі дії, будь ласка, звертайтесь до поліції!Додаткові номери Нікопольського районного управління Національної поліції України: 0504509140, 0668805036.Дякуючи нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію у регіоні. В межах доріг поруч з Нікополем та районом техніки та сил ворога немає.Нехай ваш день буде добрим! Все буде Україна!