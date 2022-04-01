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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

9 квітня, субота, день закінчується. Надзвичайних ситуацій сьогодні у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 

Дякуючи військовим, які нас захищають в межах доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Сподіваюсь вечір буде добрим, а ніч спокійною. 

Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття. Бережіть себе та близьких! 

Все буде Україна!

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