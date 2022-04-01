Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!
9 квітня, субота, день закінчується. Надзвичайних ситуацій сьогодні у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі.
Дякуючи військовим, які нас захищають в межах доріг поруч з Нікополем і районом ворожих військ і техніки немає. Сподіваюсь вечір буде добрим, а ніч спокійною.
Проте не нехтуймо правилами безпеки й почувши сирену відразу переходимо в укриття. Бережіть себе та близьких!
Все буде Україна!
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